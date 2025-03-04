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На главную ТИ-Спорт 4 марта 2025 17:42

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб могли не допустить к финалу Кубка УЕФА

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб могли не допустить к финалу Кубка УЕФА
Фото: uefa.com

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у «армейцев» хотели отобрать право играть в финале Кубка УЕФА 2005 года.

Причина была в том, что «Парма», проигравшая ЦСКА в полуфинале, пыталась оспорить свое поражение.

«Была закулисная, кабинетная борьба после матча с «Пармой» в Москве. Итальянский клуб пытался оспорить победу ЦСКА из-за травмы вратаря после броска с трибун. Было заседание накануне финала. Рады, что победили и ЦСКА оказался в финале», – передает слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, ЦСКА – первый клуб РПЛ, который выиграл Кубок УЕФА. В финале «армейцы» играли с португальским «Спортингом» (3:1).

В текущем сезоне ЦСКА идет на шестом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Марко Николича встретится с «Химками». Игра состоится 8 марта в 17:00 по мск.

#фк цска #премьер-лига #футбол #лига европы
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