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Гендиректор центра статистики ОАЭ обозначила вызовы, стоящие перед службой
Главным вызовом, который сегодня стоит перед статистическими службами разных стран, является объединение классических и современных подходов, используемых в работе.
Об этом сообщила сегодня журналистам в Казани генеральный директор Федерального центра конкурентоспособности и статистики ОАЭ Ханан Ахли на 16-ой встрече руководителей национальных статистических служб стран БРИКС.
«Настало время, чтобы объединить усилия, связанные с модернизацией сферы статистического учета, для того, чтобы ответить на вопрос - как мы можем внедрить современные технологии в статистический учет? Главным вызовом, который сегодня стоит перед статистическими службами разных стран, является объединение классических и современных подходов», - сказала она.
По словам участницы встречи, такие «классические подходы», когда специалисты стучали к людям в двери и задавали вопросы, уже не актуальны.
«Нужно взглянуть на новые возможности, к примеру, на работу с базами данных и другие современные технологии», - заметила Ханан Ахли.
По ее словам, язык цифр универсален. Руководители национальных статистических служб стран БРИКС используют общую методологию, которая позволяет «видеть ситуацию в разных странах».
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