news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июня 2024 11:20

Гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината арестован по делу о педофилии

Скопировать ссылку

Гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) арестован по делу о педофилии, сообщает ТАСС со ссылкой на СКР.

«Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии», – говорится в сообщении. Отмечается также, что Ходоровского арестовали на два месяца, до 10 августа.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2