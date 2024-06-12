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Гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината арестован по делу о педофилии
Гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) арестован по делу о педофилии, сообщает ТАСС со ссылкой на СКР.
«Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии», – говорится в сообщении. Отмечается также, что Ходоровского арестовали на два месяца, до 10 августа.
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