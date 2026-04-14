Гендиректор «Челныводоканала» навестил специалистов предприятия, работающих в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанске продолжает работу аварийная бригада ООО «Челныводоканал». Специалисты из Набережных Челнов помогают восстанавливать систему водоснабжения города.

Бригады из Челнов направляются в Лисичанск регулярно – до шести раз в год, каждая командировка длится около 30 дней. Руководство предприятия традиционно посещает сотрудников в середине срока. Накануне генеральный директор Кирилл Пузырьков прибыл в Лисичанск, привез необходимые расходные материалы и оборудование по заявкам, а также адресные посылки от родных.

«Ребята очень ждут таких встреч. Даже 30 дней в таких условиях накладывают определенный отпечаток. Для меня как для руководителя это профессиональный долг – быть рядом с людьми, видеть, в каких условиях они работают, и понимать, что происходит в городе», – рассказал Кирилл Пузырьков.

Директор также встретился с главным инженером лисичанского водоканала. По его словам, местные коллеги высоко оценивают работу татарстанских специалистов.

«Всегда отзываются о наших ребятах очень положительно: дисциплина на первом месте, работу доводят до конца. Вчера, например, работали до 19:00. Для нас это норма», – отметил Кирилл Пузырьков.

Бригада последовательно ремонтирует водопроводные сети, обеспечивая жителей водой, подчеркнул он.

«Сотрудники полностью обеспечены специализированной техникой, материалами и средствами индивидуальной защиты. Все работы выполняются со строгим соблюдением требований охраны труда и техники безопасности», – рассказал гендиректор «Челныводоканала».