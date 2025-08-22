Гендиректор «Челныводоканала» навестил бригаду специалистов в подшефном Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Генеральный директор МУП «Челныводоканал» Кирилл Пузырьков посетил Лисичанск, где навестил специалистов предприятия, которые несут вахту в подшефном Татарстану городе. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные республике территории ЛНР.

Бригада из Набережных Челнов совместно с местным водоканалом работает над устранением аварийных ситуаций, которых в городе, по словам специалистов, значительно больше, чем в Набережных Челнах. В ближайшее время коллектив приступит к подготовке систем к осенне-зимнему периоду.

«Приезд традиционный – нужно убедиться, что все в порядке, что ребята живы-здоровы, настроены на работу, без нареканий справляются с возложенной миссией. Вижу, что уверенности у них даже больше, чем дома: уже привыкли к обстановке, работают спокойно и слаженно. Это, конечно, радует», – рассказал Пузырьков.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По его словам, местные коллеги благодарят татарстанских специалистов.

«Я горжусь всем коллективом – уверен, что, кто бы сюда ни приехал, отзывы были бы такими же. Спасибо и семьям работников за понимание и поддержку. Мы привезли все необходимое, в том числе посылки из дома и традиционный чак-чак», – добавил гендиректор «Челныводоканала».