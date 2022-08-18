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Общество
18 августа 2022  12:30
Надежда Гордеева

Гендиректор «Бахетле» Муслима Латыпова стала почетным гражданином Казани

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Депутату Госсовета Татарстана, генеральному директору ООО «Бахетле» Муслиме Латыповой присвоено звание «Почетный гражданин Казани». Решение было принято на внеочередной XVI сессии Казгордумы.

«Вся трудовая биография Муслимы Хабриевны, начиная от ее работы простой буфетчицей до генерального директора, наполнена служением народу, жителям Казани. Вся ее жизнь посвящена развитию города, пищевой отрасли, торговли. Но главное – ее огромная благотворительная деятельность», – сказала депутат Людмила Андреева, представляя кандидатуру почетного гражданина.

Андреева заметила, что Латыпова также помогала в сохранении культурного наследия Татарстана. В частности, она оказала помощь в восстановлении памятников в Болгаре и Свияжске.

Кроме того, по словам депутата, гендиректор «Бахетле» помогала в организации питания спортсменов и гостей Казани в период проведения Универсиады-2013. «И то, что у нас сейчас идеальные условия в организации школьного питания, – это огромный вклад Муслимы Хабриевны и ее трудового коллектива», – добавила она.

Муслима Латыпова является заслуженным работником торговли России, неоднократно награждалась высокими государственными наградами, в том числе орденом Дружбы.

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