Гендиректор Баширов раскрыл новую трансферную политику «Салавата Юлаева»

Новую трансферную политику уфимского «Салавата Юлаева» без ставки на звездных хоккеистов анонсировал генеральный директор башкирского клуба Ринат Баширов.

Напомним, что по ходу последнего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» покинули все легионеры, и команда вылетела во втором раунде плей-офф. Обладателем главного трофея стал московский ЦСКА, а казанский «Ак Барс» вылетел в первом раунде.

«Показывать работу скупкой фамилий за большие деньги – не наш путь. Многие игроки хотели к нам, но условия нам не подходили. Вы заметили, какие сейчас у всех длинные контракты? Это говорит, что они вкладывают туда сегодняшний рынок. Неизвестно, что будет через полгода. Мы не можем смотреть в дальнюю, как делают это игроки. Мы не хотим быть разочарованными. Молодежь, которая у нас есть, дает нам спать спокойно. Пусть мы не будем главными претендентами на Кубок Гагарина по именам», - заявил Баширов в интервью Youtube-каналу «Роман с Хоккеем».



По итогам сезона Томи Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева». Его место занял Виктор Козлов.