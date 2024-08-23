Гендиректор «БАРС Груп» Ахмеров рассказал о цифровизации в компании

Генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров поделился опытом компании в области цифровизации. Он подчеркнул, что очень важно внедрять цифровые решения для успешной реализации национальных проектов.

«Каждый из национальных проектов и национальных целей в своем достижении так или иначе, как инструмент, используют цифровизацию. За долгие годы мы накопили большой опыт в области реализации проектов и компетенций практически во всех направлениях, которые озвучены в национальных проектах», — рассказал спикер на Всероссийской научно-практической конференции «Наследие в цифре», проводимой в рамках Kazan Digital Week-2024.

Он отметил, что на данный момент уже несколько решений востребованы в промышленности.

«Практически все цели и национальные проекты, в которых обозначены целевые ориентиры, так или иначе пронизаны цифровизацией. И мы в этом плане обладаем опытом», — резюмировал спикер.

Напомним, что в столице РТ с 9 по 11 сентября пройдет Kazan Digital Week-2024. Миссия данного мероприятия – содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.