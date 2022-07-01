Гендиректор «Балтики» о зарплатах в «Рубине»: Уговаривать футболистов становится сложнее

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин отреагировал на трансферную активность «Рубина» в нынешнее межсезонье. По словам функционера калининградского клуба, уговаривать футболистов с учетом заработных плат в казанской команде стало сложнее.

«Понимаю, что уже очень многие повесили на шею «Рубину» золотые медали. Со стороны кажется, что это очевидный фаворит. Понятное дело, что шансы высоки, что «Рубин» будет играть максимально успешно, но я стопроцентную гарантию не давал бы, ведь очень много факторов может включиться. С Поповым что произошло, то произошло, у нас были переговоры, но он просто выбрал Казань.

Переговоры вести становится сложнее, потому что после того, как футболисты слышат о зарплатах в «Рубине», а потом узнают зарплаты всех остальных клубов, уговаривать становится сложнее», – цитирует Волженкина Metaratings.

Стоит отметить, что «Балтика» наряду с «Рубином» сыграет в следующем сезоне Первой лиги.

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.