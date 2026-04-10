На главную ТИ-Спорт 10 апреля 2026 15:21

Гендиректор «Ахмата» ответил, есть ли отступные у Черчесова для других клубов РПЛ

Фото: fc-akhmat.ru

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, оценив возможность ухода главного тренера Станислава Черчесова, подчеркнул важность контрактных обязательств перед клубом.

– Есть ли в контракте Станислава Саламовича отступные для других клубов РПЛ?

– Нет.

– Может быть, есть личная договоренность отпустить, если в его приглашении будет заинтересован топ-клуб РПЛ?

– Вот я вам сейчас всё возьму и расскажу, что у нас есть, а чего нет (смеется). У нас договоренности нет, но есть контракт», — сказал Айдамиров в интервью «Спорт день за днём».

Станислав Черчесов возглавил «бело-зелёных» в августа 2025 года. Контракт 62-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.

По итогам 23 туров «Ахмат» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненцев 30 очков.

Ближайший матч «Ахмат» проведет с «Крыльями Советов» в Самаре 11 апреля. Начало – в 14:00 мск.

