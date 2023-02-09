Глава АСИ подарила Путину путеводитель с 30 лучшими туристическими маршрутами по России

Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, которая рассказала о проектах, которые были реализованы в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Запустили конкурс среди предпринимателей, которые занимаются туристическими маршрутами, на лучшие маршруты впечатлений. Здесь нас поддержал вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, сам возглавил оргкомитет этого проекта», – доложила Чупшева.

По ее словам, поступило около 190 заявок почти из половины российских регионов. В результате были проведен конкурс-акселератор, во время которого АСИ вместе с командами-претендентами «доупаковывали» эти маршруты с точки зрения целевой аудитории.

«Это такие маршруты – не просто лежать, отдыхать, а про то, как узнать свою страну, узнать регион и познакомиться с его культурой, традициями», – отметила Чупшева.

Затем она вручила Президенту путеводитель, в который вошли 30 лучших маршрутов, которые были отобраны во время конкурса.