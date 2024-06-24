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Гендиректор АО «Уральские заводы» арестован за мошенничество в сфере гособоронзаказа
В Москве суд избрал меру пресечения генеральному директору АО «Уральские заводы» Василю Мусину. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
По данным следователей, Мусин, будучи генеральным директором АО «Уральские заводы», совершил хищение денег, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа, путем обмана в особо крупном размере.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Василю Мусину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа.
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