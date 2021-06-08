Гендиректор АО «Татмедиа» подписал соглашение с гендиректором «Саха-печать»

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и гендиректор «Саха-печать» Ньургуйаана Стручкова подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между АО «Татмедиа» и «Саха-печать».

Подписание состоялось в рамках встречи делегации писателей Якутии и руководства Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям АО «Татмедиа».

АО «ТАТМЕДИА» — крупнейшая региональная медиакомпания в Республике Татарстан. В настоящее время в состав агентства входят 70 филиалов: редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-Информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс». Всего под руководством «Татмедиа» находятся 862 СМИ.

«Саха-печать» является крупнейшей медиакомпания Республики Саха (Якутия). Под руководством холдинга находится 33 районных редакций газет, 36 сетевых изданий и 5 республиканских журналов и газет.