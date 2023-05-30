Фазлеева и Табак наградили пиарщиков и пресс-секретарей Татарстана

Церемония награждения госслужащих, специалистов по коммуникациям и пресс-секретарей ведомств республики прошла сегодня в Кабмине РТ. Благодарственные письма и цветы им вручили вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог регионы» Владимир Табак.

Награды представителям медиаотрасли вручили за активную работу и реализацию социально-значимых проектов.

«У АНО «Диалог» особенные отношения с Татарстаном. Выстраивая нашу модель по всей стране, мы во многом опирались на опыт республики, – отметил Владимир Табак. – Поэтому для меня всегда приезд в Казань – больше, чем командировка. Это единственный регион, где у нас есть учебный центр, именно здесь мы проводим экспертные советы».

Он добавил, что Татарстан всегда приводят в пример как один из лучших, передовых и современных регионов в информационной работе.

Работа пресс-секретарей и специалистов по коммуникациям важна – она позволяет людям лучше понимать, что происходит в республике и в какую сторону она развивается, отметила Фазлеева.

«Те процессы, с которыми вы работаете, являются крайне важными и необходимыми, чтобы население понимало, зачем мы вообще работаем и какие задачи перед нами стоят, почему мы принимаем те или иные решения. Благодаря вам мы можем всегда быть на связи с нашими гражданами», – обратилась к награждаемым вице-премьер.

По ее словам, в республике проводят большую работу с АНО «Диалог» и именно пресс-службы в острых ситуациях оказываются на передовой.

Лейла Фазлеева и Владимир Табак торжественно вручили благодарственные письма и цветы сотрудникам и поблагодарили за хорошую работу.