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Гендиректор «Алабуги» о послании Раиса РТ: Все задуманные проекты реализуются
Главное, что сказал Раис Татарстана в своем обращении к Государственному Совету РТ, — это то, что Россия одержит победу. И из этой цели нужно выстраивать каждый день жизни. Таким мнением поделился генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.
«Самое главное, что у нас есть энергия, талант, руководители, команды. Если посмотреть на предыдущие послания Раиса Татарстана, то огромное количество тех начинаний, которые были озвучены, стали реальностью», — сказал Шагивалеев.
В качестве примера он привел строительство моста через Каму, строительство завода по производству этилена в Нижнекамске и многие другие проекты. «То есть все проекты, которые задумываются, они здесь и реализуются», — заключил гендиректор «Алабуги».
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