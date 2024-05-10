Генассамблея ООН рекомендовала Совбезу вновь рассмотреть членство Палестины в организации

Генассамблея ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совбезу вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена организации. Об этом передает ТАСС.

За резолюцию проголосовали 143 страны, против — девять (Соединенные Штаты, Аргентина, Венгрия, Израиль, Чехия), еще 25 воздержались.

Решение о принятии документа было встречено аплодисментами в зале Генассамблеи. Он состоит из девяти пунктов: помимо рекомендации к СБ снова рассмотреть вопрос членства Палестины, есть положение о наделении ее в Генассамблее ООН рядом процедурных прав постоянного члена «на исключительной основе и без создания прецедента». Так, Палестина сможет включать себя в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, выступать с процедурными предложениями от лица группы государств. При этом она остается в качестве страны-наблюдателя и таким образом не имеет права голоса в ГА, а ее представители не могут выдвигать свои кандидатуры на посты в органы всемирной организации.