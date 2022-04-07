Генассамблея ООН приостановила членство России в СПЧ

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58, передает ТАСС.

Резолюция была принята, поскольку ее поддержали более двух третей от участников, голосовавших за или против.

Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году.