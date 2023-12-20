Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которую на рассмотрение внесла Россия. Об этом передает ТАСС.

Всего «за» проголосовали 118 стран, «против» – 49, в числе которых Соединенные Штаты, Канада, Япония и Украина. Еще 14 государств воздержались. Резолюцию поддержали в том числе Бразилия, Китай, Боливия, Алжир, Куба.

Документ включает 74 пункта, в нем решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, приветствуются усилия сохранить историческую правду и «безоговорочно» осуждаются любое отрицание или попытки отрицания Холокоста, все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений. Также в резолюции приводится рекомендация по принятию мер для того, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой.