Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проголосовали 93 страны, против – 18, а 65 воздержались, сообщает РИА Новости.

Документ призывает к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины». От РФ он требует «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все войска с украинской территории и в одностороннем порядке прекратить боевые действия, замечает агентство.

Резолюцию подготовила Украина в соавторстве с более чем 50 странами. При этом впервые с начала специальной военной операции Соединенные Штаты не являются соавтором резолюции, ими подготовлен другой вариант документа.

Среди стран, проголосовавших против украинского варианта резолюции, оказались США, Израиль и Венгрия, уточняет ТАСС.

Upd. (20.31): Генассамблея поддержала и американский проект резолюции по Украине, внеся в него ряд поправок, направленных против России.

За документ проголосовали 92 государства, восемь выступили против, а 73, включая и сами Соединенные Штаты, воздержались от голосования.

В частности, в преамбуле резолюции по предложению европейских стран слова «конфликт между Российской Федерацией и Украиной» были заменены оборотом «полномасштабное вторжение» РФ. Также в текст был добавлен пункт о приверженности территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не обладают юридически обязывающей силой.