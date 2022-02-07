«Геликон-опера», театр Белоруссии и Мариинка: фестиваль Шаляпина продолжили «Травиатой»

«Травиата» Джузеппе Верди — одна из самых (если не самая) популярных опер в мире. Она вхожа во многие театры: спрос среди публики не падает вот уже почти два века. И хотя ее премьера с треском провалилась (ну нельзя было, по тогдашним представлениям, делать главной героиней «падшую» женщину, да еще и восславлять ее благородство и душевную красоту), сегодня истории любви куртизанки рукоплещут во всем мире.

Фото: © Владимир Васильев

Исключением не являются и казанские опероманы — «Травиата» в режиссерской версии Жаннет Астер 2007 года часто включается в программу Шаляпинского фестиваля. В этот раз партия Виолетты была доверена солистке «Геликон-опера» Лидии Светозаровой.

«Виолетта — героиня, которая за время действия, как сейчас модно говорить, проходит трансформацию. Лично для меня она воплощение образа Марии Магдалины, которая из грешницы стала святой. И „виной“ этому становится любовь», — поделилась своим видением образа Светозарова.

Фото: © Владимир Васильев

Кардинальные изменения в сознании Виолетты делают ее партию чрезвычайно сложной для исполнения, считает солистка. Наслаждаясь радостями земной жизни, она неожиданно для себя познает истинную любовь, которая вызывает в ней тягу к жертвенности на закате ее дней.

«Было бы странно, если бы умирающий человек использовал легкий, беглый тембр голоса, равно как и полный жизни и озорства, плотный и тяжелый. Потому приходится совмещать в себе все подтипы сопрано: лирическое и драматическое», — заметила Лидия Светозарова.

Фото: © Владимир Васильев

Партнером по сцене для Светозаровой в этот вечер стал Юрий Городецкий. Солист Национального Большого театра Беларуси был впервые открыт для казанской публики, однако с казанской версией «Травиаты» Городецкий знаком не понаслышке.

«Еще студентом я приезжал на репетицию „Травиаты“ в 2007 году. Но тогда этим всё ограничилось — я заменял артиста, выступившего на премьере. Сегодня я наконец закрываю этот гештальт», — смеется артист.

Фото: © Владимир Васильев

По его признанию, с отцом Жермоном (партию которого исполнил солист Мариинского театра Владислав Сулимский), он познакомился прямо на сцене во время спектакля. Однако едва ли этот факт был заметен — артисты взаимодействовали так, как и подобает ближайшим родственникам.

Фото: © Владимир Васильев

Шаляпинский фестиваль только набирает обороты. Впереди зрителей ждут спектакли «Аида» Джузеппе Верди (8 февраля), «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (11 и 12 февраля), «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (15 февраля), «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини (17 февраля). Завершит программу национальная опера «Сююмбике» Резеды Ахияровой (21 и 22 февраля).

В рамках параллельной программы фестиваля состоятся два камерных концерта, которые пройдут 7 и 13 февраля в Малом зале ГБКЗ имени Сайдашева. Зрителей ждут также показы опер в кинотеатре «Мир» (спектакли проекта TheatreHD — «Дон Карлос» и «Итальянка в Алжире») и открытые репетиции.