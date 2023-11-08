Гексен – без дыма и огня: на «Нижнекамскнефтехиме» монтируют первый закрытый факел

Новый факел на НКНХ построят в 2024 году

К монтажу бездымного факела на будущем производстве гексена приступят в ноябре. Работы планируется завершить к лету 2024 года.

СИБУР, являясь лидером российской нефтехимической отрасли, стремится сокращать воздействие на окружающую среду, постоянно работает над повышением эффективности использования ресурсов, содействует решению климатических проблем за счет инвестиций значительных средств в модернизацию оборудования и экологическую инфраструктуру.

Именно поэтому при реализации новых проектов, в том числе при строительстве производства гексена, используются самые современные технологические решения, обеспечивающие безопасность и экологичность.

Системы закрытого типа имеют более низкий уровень шума, не выделяют никакого запаха и полностью исключают горение открытого пламени в воздухе.

«Монтаж первого на территории “Нижнекамскнефтехима” закрытого факела – это первая ласточка программы по модернизации факельных систем предприятия. Всего на производствах НКНХ работают 16 факелов, и каждый из них мы планируем привести к стандартам бессажевого горения. Мы хотим обеспечить бездымность работы факелов за счет более полного сгорания углеводородов, для чего будем менять оголовки факелов. Кроме того, на “Нижнекамскнефтехиме” проводится ряд мероприятий, позволяющих снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с факелов на 39% к концу 2024 года», – отметил генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов.

Факельные системы обеспечивают безопасность нефтехимического производства

Факелы похожи на предохранительный клапан: при повышении давления на производственных установках на них направляют сырье, которое утилизируется. Это самый безопасный способ, который используют во всем мире.

Все факелы на НКНХ работают штатно, а выбросы не превышают нормативных показателей. Это подтверждают замеры аккредитованных лабораторий, в том числе и независимых. На «Нижнекамскнефтехиме» за первые 9 месяцев этого года проведено 10,8 тыс. исследований атмосферного воздуха. Превышений нормативов зафиксировано не было.

Закрытые факелы имеют лучший показатель в мире по сокращению выбросов диоксида серы (SO2), окислов азота (NOx) и других веществ, эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жидких сдувок для факельных систем термического окисления превышает 99,9%.

В состав факельной системы закрытого типа входят 96 автоматических многоструйных горелок, через которые выходят факельные газы. Факельные системы обеспечивают безопасность нефтехимического производства, с их помощью сбрасывают давление внутри технических систем, утилизируя горючие газы и пары. Множество небольших потоков вместо одного большого и естественная подача воздуха позволяют максимально эффективно окислять остатки углеводородов. Именно их количество делает факельную систему бездымной.

Для производства гексена выбрали одну из самых современных технологий факельной системы

Руководитель проекта «Строительство промышленной установки по производству Гексен-1 Станислав Марьин подчеркивает, что в системах автоматизации закрытых факельных систем применены самые современные технические решения и разработки.

Сочетание автоматических функций обеспечения безопасности, охваченных схемами взаимоблокировки, обеспечивает надежную работу горелок.

«Для проекта по строительству мощностей гексена мы выбрали одну из самых современных технологий факельной системы. Важным аспектом стало то, что это полностью отечественная и не зависимая от импорта технология. Этот выбор полностью соответствует нашему видению проекта, который обеспечит надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки, а также ее экологичность», - заявил он.

«Закрытый факел — это взгляд в будущее экологичной нефтехимической промышленности»

Закрытый факел – это безопасная конструкция с долгим сроком эксплуатации. Его высота 33 м и 12,5 м диаметр – такой факел удобен для обслуживания и эксплуатации. Температура поверхности не превышает 60 градусов по Цельсию, а значит, позволяет сотрудникам безопасно проводить работы в условиях плотной компоновки комплекса.

Факельная система полностью спроектирована и собрана отечественным поставщиком – инжиниринговой компанией «Бантер групп», которая базируется в Екатеринбурге. В процессе создания и монтажа конструкции используются отечественные комплектующие. Таким образом, СИБУР полностью локализует выпуск и обслуживание своего факела в России, обеспечивая технологическую независимость и защищенность производства в Нижнекамске.

«Охрана окружающей среды в деятельности НКНХ – безусловный приоритет, и компания формирует тренд на ответственное отношение к окружающей среде для всего промышленного сегмента России. Закрытый факел — это взгляд в будущее экологичной нефтехимической промышленности. В рамках стратегии устойчивого развития мы стремимся регулярно улучшать показатели в области экологии и ставим себе целью дальнейшее снижение воздействия на окружающую среду», - прокомментировал реализацию проекта руководитель управления экологии НКНХ Олег Гришаков.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»