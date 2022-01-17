Гекдениз Карадениз рассказал, почему предпочел «Рубин» командам из Испании и Италии

Экс-капитан казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал о том, почему предпочел казанский клуб командам из Испании и Италии, будучи футболистом сборной Турции, а также о будущем в роли тренера.

По словам турецкого экс-футболиста, одним из главных факторов переезда в Казань для Карадениза стал разговор с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Лучшее предложение "Трабзонспору" сделал "Рубин". Сам же я всегда мечтал играть в Испании или Италии. Но когда я начал собирать информацию о казанском клубе, то сделал выбор в пользу "Рубина". Кроме того, я познакомился с Курбаном Бердыевым и много говорил с ним о своих идеях, о целях клуба и о городе. После разговора я отдал предпочтение "Рубину" и не жалею, что я переехал в Казань. Там меня называли "легендой". Даже сейчас болельщики хотят, чтобы я вернулся в "Рубин", пишут мне сообщения», — цитирует Карадениза Taka Gazete.

Кроме того, экс-футболист поделился своими мыслями касательно будущего в роли футбольного тренера.

«Я вижу себя в роли тренера. Как только я ушел из футбола, стал помощником Курбана Бердыева в казанском "Рубине". У меня была возможность работать с ним 5-6 месяцев. Потом я поговорил с семьей и друзьями и рассказал всем, что хочу стать тренером. Я уже определил своих товарищей по команде, с которыми буду работать в тренерской жизни. В моей команде будут и турецкие тренеры, и российские тренеры. Главная моя цель – быть хорошим тренером. Для этого я работаю над собой», — сказал Гекдениз Карадениз.

Турецкий полузащитник в составе казанского «Рубина» стал двукратным чемпионом России и также запомнился решающим голом в ворота «Барселоны» в матче (2:1) на Камп Ноу.