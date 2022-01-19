Гейтс предупредил о пандемиях гораздо хуже Covid-19

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что на смену коронавирусу могут прийти более страшные эпидемии. Поэтому на борьбу с ними нужно заранее выделить миллиарды долларов, сообщает газета Financial Times.

Гейтс подчеркнул, что, несмотря на высокую трансмиссивность «омикрона» и «дельты», на смену им вполне могут прийти еще более серьезные патогены. Он добавил, что сейчас решение вопроса с вакцинным неравенством возложено на филантропов и правительства богатых государств, однако такой подход к проблеме странен.

В заключение Гейтс добавил, что львиная доля инноваций для профилактики пандемии поможет решить существующие глобальные проблемы области здравоохранения. В пример он привел вакцину от туберкулеза.