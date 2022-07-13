Гейтс перечислит почти все состояние благотворительному фонду

Основатель корпорации Microsoft бизнесмен Билл Гейтс намерен пожертвовать почти все состояние благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который он основал вместе с бывшей женой Мелиндой. Об этом он рассказал в своем Twitter’е.

«Я сдвинусь вниз в списке самых богатых людей мира и в итоге выйду из него», — написал предприниматель.

По словам Гейтса, в этом месяце он перечислит основанной им организации 20 млрд долларов. Это позволит ей увеличить ежегодные расходы на благотворительность с 6 млрд долларов до 9 млрд.

При этом, уточнил бизнесмен, хотя благотворительный фонд и носит его имя, на данный момент основная часть пожертвований поступила от миллиардера Уоррена Баффетта.

«Я очень горжусь тем, какую роль сыграл фонд в решении таких серьезных проблем, как предотвращение пандемий, снижение детской смертности, искоренение болезней, повышение продовольственной безопасности, адаптация к климатическим изменениям, и достижениями в области гендерного равенства и образования», — добавил Гейтс.

По данным рейтинга журнала Forbes, Билл Гейтс занимает четвертое место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 122,1 млрд долларов. Таким образом, он уступает только основателю корпораций Tesla и SpaceX Илону Маску, владельцу компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье, а также основателю корпорации Amazon Джеффу Безосу.