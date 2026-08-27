Гейтс назвал ИИ самым опасным инструментом в истории человечества

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает искусственный интеллект самым опасным инструментом из когда-либо созданных и выступает за усиление контроля над его разработкой и применением. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.

По мнению Гейтса, контроль за технологиями ИИ не должен находиться исключительно в руках их разработчиков.

«Самостоятельный контроль самого опасного из когда-либо изобретенных инструментов? Нет, спасибо!» – сказал он.

Миллиардер также поддержал введение обязательных проверок систем искусственного интеллекта, которые потенциально могут применяться в военной сфере, в том числе при разработке и использовании биологического оружия.

Гейтс заявил, что его удивили добровольные меры регулирования, которые ранее разрабатывали представители Белого дома и технологической отрасли. По его словам, он был «шокирован» тем, что проблеме безопасности ИИ уделяется недостаточно внимания.