Гегемония Татарстана в Сахалине: золото Степановой с чужой палкой, а Большунов – на опыте

Капризная сахалинская погода усердно вносила коррективы в гонки на ЧР, но татарстанцы приехали побеждать, так что даже мокрый снег и сломанный инвентарь не удержали команду из РТ от двух побед – в эстафете, а потом в спринте. Как Татарстан закрепил статус гегемона, Степанова показала волевой характер, а Большунов вернулся – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Драма с палкой и железный характер Степановой: как Вероника добралась до золота с чужим инвентарем

Смешанная эстафета в Южно-Сахалинске во второй раз в истории национальных первенств собрала топовые составы, но погода внесла свои коррективы. Когда на трассу повалил густой мокрый снег, стало ясно: сегодня выиграет не тот, кто быстрее, а тот, кто хитрее и выносливее. Первый этап за сборную «Татарстан-1» начинала Лидия Горбунова, которой удалось удержаться в лидирующей группе, несмотря на серьезные разрывы в пелотоне. На втором этапе Александр Большунов схлестнулся с Алексеем Червоткиным. Сан Саныч работал в своем стиле – методично, мощно, но убежать от Червоткина на такой «каше» было практически невозможно. На спусках соперники неизменно накатывали, и Большунов передал эстафету Веронике Степановой в общей группе.

Именно на третьем этапе разыгралась главная драма дня. В пылу борьбы соперница наехала на лыжу Вероники, и олимпийская чемпионка осталась без палки прямо перед затяжным подъемом. Казалось бы, катастрофа, но Степанова в очередной раз подтвердила свой статус «королевы эстафет». Пока тренеры лихорадочно искали замену, она продолжала пахать, получила палку не по росту, но даже с ней не просто не отстала, а умудрилась «привезти» преследователям пять секунд задела. Этот рывок стал ключевым моментом всей гонки, показав, что характер в лыжах порой весит больше, чем идеальный инвентарь.

Фото: @ Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

После гонки президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев особенно отметил этот эпизод в исполнении «железной Вероники»:

«Момент с потерей палки у Вероники, ее упорство в нежелании терять драгоценные секунды, замена, которая поначалу со стороны казалась неудачной, а в итоге Вероника на отлично справилась со всеми «допусловиями» гонки. Безусловно, красота ведения своего этапа от Сергея Ардашева! Наши золотые – Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев!» – приводит слова Фардиева пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ.

Татарстанское доминирование: легкий финиш Ардашева и 28-й титул Большунова

Когда Сергей Ардашев уходил на финальный этап, за его спиной сформировалось мощное трио преследователей: Кирилл Кочегаров (Коми-1), Александр Терентьев (Тюмень-1) и Александр Бакуров (Ленобласть-1). Казалось бы, пять секунд – это рабочее отставание, которое можно и нужно отыгрывать. Однако то, что произошло дальше, вызвало недоумение даже у видавших виды экспертов. Терентьев и Бакуров демонстративно «встали» за спиной Кочегарова, превратив погоню в тактические игры. Никто не хотел выходить вперед, никто не хотел брать на себя работу по свежему снегу, надеясь сэкономить силы для финишного створа в борьбе за серебро.

Ардашев, почувствовав, что сзади наступила тишина, спокойно и уверенно довел дело до победы. Пока преследователи «пасли» друг друга, разрыв только рос. В итоге «Татарстан-1» финишировал в гордом одиночестве, а за второе место развернулась локальная битва, в которой Бакуров оказался чуть удачливее Терентьева. Тренер Егор Сорин в эфире «Матч ТВ» не скрывал разочарования поведением своих подопечных, назвав такую тактику отсутствием спортивной злости.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Победителей, конечно, не судят, но этот успех Татарстана стал возможен не только благодаря их силе, но и из-за странной пассивности тех, кто должен был навязывать борьбу до последнего метра.

Итог смешанной эстафеты более чем закономерен: первая команда Татарстана (Горбунова, Большунов, Степанова, Ардашев) – чемпионы России. Для Александра Большунова это золото стало уже 28-м титулом в карьере, хотя сам «Король лыж» после финиша был привычно скуп на эмоции, отметив лишь, что «продышался» и выполнил свою работу. Куда важнее системный успех региона: Татарстан на этом чемпионате уже забирал весь пьедестал в мужской «десятке», а Ардашев успел выиграть скиатлон. Это не просто набор звезд, это отлаженная машина, которая перемалывает соперников в любых погодных условиях.

«У Сахалина до сегодняшнего дня был только Татарский пролив, который разделяет материк Евразия и остров Сахалин, соединяя Охотское и Японское моря, самый длинный пролив в Северном полушарии. А сегодня у Сахалина есть самая массовая делегация болельщиков из Татарстана, объединяющая эмоции болельщиков на материке и на острове!» – заявил Ильшат Фардиев.

Фото: t.me/ski_tatarstan

Победа в смешанной эстафете на Сахалине показала разницу между татарстанскими лидерами и остальным пелотоном – не столько в физической форме, сколько в ментальности. Пока Степанова выгрызает секунды с чужой палкой в руках, ее соперники предпочитают отсиживаться за спинами, разыгрывая медали «второй пробы».

Татарстан приехал на Сахалин забирать всё, и пока никто не нашел аргументов против этого «катка». Помимо первой сборной прилично показали себя и остальные ребята из республики. Вторая сборная Татарстана (Христина Мацокина, Антон Тимашов, Лариса Рясина, Иван Горбунов) заняла пятое место. Третий состав (Эльвина Альтапова, Владислав Осипов, Анастасия Доценко, Владимир Фролов) финишировал на 12-й позиции. Четвертая команда республики (Анастасия Фалеева, Андрей Ларьков, Ирина Ибрагимова, Виктор Иванов) замкнула семнадцатую строчку итогового протокола.

«Все эти имена мы еще не раз услышим на чемпионате как тех, кто делает лыжные гонки ярким видом спорта!» – резюмировал Ильшат Фардиев.

Драма Терентьева и железная хватка Большунова: как «Король» забрал спринт

Мужской спринт на Сахалине обещал стать дуэлью двух титанов – Александра Большунова и Александра Терентьева. И до последних метров финишной прямой все шло именно по этому сценарию. Терентьев, чья коронная дистанция именно короткий метр, казалось, контролировал ситуацию, выходя из последнего поворота на решающий штурм. Но Сахалин в этот день не прощал ошибок.

В финале Александр не давал соперникам обходить себя на спуске, но на последней прямой предусмотрительно ушел в дальний коридор. Терентьев пытался атаковать слева, но Большунов грамотно перекрыл траекторию. В итоге Александр едва не задел палку лидера, наткнулся на лыжи Ивана Горбунова и упал. От досады Терентьев даже ударил кулаком по снегу – в этом падении он не только потерял шансы на медаль, но и сломал палку сопернику.

Для Терентьева это уже второй чемпионат России подряд, где статус фаворита разбивается об ошибки на трассе: в прошлом году в Казани из-за его падения пострадал еще и Сергей Ардашев. И если в предварительных забегах Александру удавалось выбираться даже с шестого места, то в финале конкуренты просто не оставили ему свободного пространства для рывка.

Пока Терентьев в сердцах бил палками по снегу, Большунов хладнокровно воспользовался моментом. Сан Саныч показал, что он по-прежнему хищник, который чувствует слабость или ошибку соперника мгновенно. Это золото стало для него вторым за уик-энд и 29-м титулом чемпиона России в карьере. За его спиной развернулась не менее жаркая борьба: Егор Митрошин вырвал серебро, а Иван Горбунов из Татарстана принес своей республике еще одну медаль, на этот раз бронзовую. Сценарий мужского спринта вновь подтвердил истину: в гонках Большунова мало быть быстрым, нужно быть безупречным до последней миллисекунды.

Фото: @ Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«Сегодня для меня была очень сложная гонка. Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему так часто разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», – приводит слова Большунова ТАСС.

Тюменский ответ: Пантрина против Степановой на сложном сахалинском снегу

Женский финал стал зеркальным отражением субботней эстафеты. Если накануне Вероника Степанова творила чудеса с чужой палкой, то в воскресенье в спринтерской «разборке» удача и функциональная мощь были на стороне Елизаветы Пантриной. Тюменская лыжница, которая в этом сезоне показывает завидную стабильность, выдала идеальный финиш. Степанова, как всегда, была агрессивна и шла до конца, но «накрыть» Пантрину на заключительных метрах так и не смогла.

«Очень приятный подарок для меня – выиграть чемпионат России в первый день весны. Это, наверное, моя первая победа, не наверное, а так и есть. Так что я очень счастлива, я готовилась, переживала от самого начала чемпионата, потому что не складывалось. Спринт для меня был основной гонкой. Я настроилась, и у меня все получилось. Сюда приехала моя мама, делегация тюменская. Очень счастлива, это большая поддержка, очень скучаю по дому на самом деле. Когда приехала мама, я эмоциональное расслабление получила», – сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Для Пантриной эта победа стала важнейшим психологическим моментом – обыграть Степанову в очной дуэли на главном старте страны дорогого стоит. Бронза ушла Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга (+0,20).

Женский спринт показал, что гегемония Степановой не абсолютна, и конкуренция внутри сборной только обостряется. Татарстан пока что собирает на Сахалине богатый улов, но Тюмень своим золотым ответом Пантриной дала понять: борьба за лидерство не будет бесспорной.

Впереди еще один соревновательный уик-энд.