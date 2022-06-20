Где жить студенту: общага, съемная или собственная квартира? Разбираемся подробнее

Казань — третий город по количеству студентов в России после Москвы и Санкт-Петербурга. В казанских вузах учатся более 168 тысяч человек. Где же жить иногородним студентам — разберемся в статье.

Пикники прямо во дворе ЖК «Мой Ритм»

Плюсы и минусы жизни в общежитии

Сразу надо сказать, тема неоднозначная. Здесь люди делятся на два лагеря: те, кто пожил там несколько месяцев, чаще недель, а потом пытались забыть это время как страшный сон, и те, кто вспоминает жизнь в общежитии как время увлекательных историй.

Из плюсов:

Здесь заводят друзей, встречают первую любовь и обретают навыки жизни без родителей.

Общежития часто находятся близко к университету или к метро, поэтому добираться удобно.

Относительно недорогая стоимость проживания.



Из минусов:

На то оно и «общежитие», что живут студенты по несколько человек в комнате. Могут попасться не самые чистоплотные, опрятные и тихие соседи. Готовиться к занятиям и тем более к сессии в таких условиях очень сложно.

Общежитие — это среда, где студенты перенимают друг у друга не только лайфхаки для учебы и жизни, но и плохие привычки.

Из бытовых неудобств могут быть: очереди в душ, антисанитария, воровство продуктов из общего холодильника, удручающее состояние туалетов.

Комендантский час. Студенты, которые работают по вечерам и поздно заканчивают, иногда просто не успевают до закрытия общежития. А на лето из общежития вообще придется съехать.

Плюсы и минусы жизни на съемной квартире

В Казани очень много предложений по аренде жилья. Здесь можно выбрать любой район, любую квартиру — вторичка или новостройка, с ремонтом и без, стоимость варьируется от ваших пожеланий. Средняя месячная стоимость аренды около 20 000 рублей за однокомнатную квартиру.

Из плюсов: мы можете быть мобильными, снимая квартиры в разных уголках Казани, если выбираете краткосрочное проживание, хоть оно и выйдет вам дороже.

Из минусов: вы платите за чужое жилье, вам может не повезти с хозяевами квартиры, у вас будет ряд ограничений в большинстве случаев: вы не сможете сделать ремонт, какой хотите, жить с животными и прочее.

Ипотека для студента — реально?

Зоны отдыха в ЖК «Мой Ритм»

Да, может звучать как что-то несовместимое. Однако давайте разберемся. Причин купить квартиру в ипотеку именно в студенчестве несколько:

выплачивать ипотеку проще, пока нет детей и непредвиденных трат;

родители точно будут относиться к студенту с ипотекой как ко взрослому и самостоятельному человеку;

если родители могут помочь с первоначальным взносом, они постараются это сделать. Молодой человек, который заботится о своем будущем, этого заслуживает;

снимать квартиру за (условно) 25 000 руб. в месяц или этой же суммой выплачивать платеж по ипотеке и уже жить в своей квартире? Хм…



Да, по сравнению с общежитием или съемной квартирой финансовая нагрузка возрастает, но это вложение в будущее — квартира будет в собственности навсегда. Также в будущем квартиру можно использовать как инвестицию: перепродать дороже или долгое время зарабатывать на ее сдаче.

Какие есть варианты взять студенту квартиру в ипотеку:

жить в общежитии или с друзьями на съемной и параллельно платить по ипотеке, пока дом строится;

заехать в квартиру и впустить еще кого-то жить вместе с вами за деньги. Так вам будет проще покрывать ипотечные платежи;

жить в собственной квартире, как вы хотите, при этом быстро учась финансовой грамотности и самостоятельности.

Спортивные площадки с трибунами для болельщиков во дворе ЖК «Мой Ритм»

Ипотека дисциплинирует и научит считать деньги — навык, который есть не у всех, а нужен каждому. Если вы решитесь на покупку собственной квартиры, подобрать квартиру и комфортную ипотечную программу вам поможет Ак Барс Дом. У застройщика большое количество акций на покупку квартиры на сайте. Например, они снизили первоначальный взнос, а еще запустили программу трейд-ин, благодаря которой можно выгодно продать существующую квартиру и оплатить до 50% стоимости новой квартиры средствами, вырученными с продажи.

Новости компании