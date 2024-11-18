«Где я найду людей?»: Минуллина рассказала о проблемах инвесторов в Татарстане

Татарстан за первое полугодие 2024 года занял шестое место по инвестициям в основной капитал среди регионов РФ

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Люди не могут вывезти деньги за рубеж, они их здесь вкладывают»

Татарстан за первое полугодие 2024 года занял шестое место по инвестициям в основной капитал среди регионов России. Они составили 521,5 млрд рублей, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Но тут надо смотреть характер инвестиций. У нас инвестиции качественные, очень хорошие. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе в основном идет распродажа собственных активов. То есть надо еще смотреть, за счет чего идет этот региональный рост», – заявила она.

Минуллина добавила, что по объему внебюджетных инвестиций Татарстан в России занял седьмое место. За первое полугодие они составили 373,1 млрд рублей.

«По инвестициям в период пандемии, в 2020 году, сильно упали. Во всем мире было падение. И потом в 2021, 2022 и 2023 годы пошел взрывной рост. В прошлом году была очень высокая динамика инвестиций в основной капитал. Думаю, что во многом это связано с тем, что уходят западные игроки, их активы покупают. Кроме того, тяжело вывезти деньги за рубеж, приходится куда-то их вкладывать», – пояснила она.

«В мире денег очень много, в России их сейчас стало еще больше с учетом внешней обстановки. Люди не могут вывезти деньги за рубеж, они их здесь вкладывают. Поэтому мы видим очень серьезный инвестиционный рост», – добавила глава АИР.

«В мире денег очень много, в России их сейчас стало еще больше с учетом внешней обстановки» Фото: © «Татар-информ»

«Инвесторы, которые приходят в Татарстан, как правило, знают, куда они хотят попасть»

В Татарстане самые популярные отрасли для инвестирования – обрабатывающая промышленность (32,6%), транспортировка и хранение (19,1%), добыча полезных ископаемых (13%), деятельность по операциям с недвижимостью (12,5%), деятельность в области информатизации и связи (3,3%), сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (3,1%), образование (2,7%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (2,5%).

«В мире очень сильно растет логистика, идет технологический прогресс, развивается электронная торговля и все, что связано с финтехом, биотехом, технологичной медициной, искусственным интеллектом. Это отрасли, которые максимально растут. Еще есть такая интересная отрасль, как образование через развлечение. Сейчас такой тренд. Очень много инвесторов вкладываются в разного рода образовательные программы, которые носят развлекательный характер, чтобы через игру чему-то обучать людей», – сообщила Минуллина.

Она отметила, что инвесторы, которые приходят в Татарстан, как правило, знают, куда они хотят попасть. «Они все время просят Казань. Запрос номер два – особая экономическая зона “Алабуга”. Они себя очень хорошо рекламируют, внешние инвесторы знают “Алабугу”. Они думают, что у нас больше ничего нет. И приходится объяснять, сколько у нас промышленных парков и так далее», – подчеркнула глава АИР.

Больше всего, по ее словам, инвесторов также интересуют районы, которые находятся вблизи Казани. Так, больше всех инвестиций в основной капитал каждый год привлекают Пестречинский, Лаишевский, Зеленодольский, Высокогорский, Верхнеуслонский районы. «Альметьевский район растет в основном за счет вложений “Татнефти”. Там нет такого инвестиционного бума», – заметила Минуллина.

Талия Минуллина: «Тут надо смотреть характер инвестиций. У нас инвестиции качественные, очень хорошие» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Очень ограничен перечень отраслей, которые могут участвовать в ГЧП»

В сфере государственно-частного партнерства очень много проблем, заявила Минуллина. По ее словам, это связано с тем, что соответствующий 224-й федеральный закон достаточно «жесткий, сложный и запутанный».

«Специалистов нет. Даже в регионах нет специалистов на уровне инвестиционных агентств, которые могли бы упаковать такие проекты. По федеральному закону очень ограничен перечень отраслей, которые могут участвовать в государственно-частном партнерстве. Например, туризма нет. И много еще чего нет», – подчеркнула руководитель АИР.

При этом она заметила, что создание платной автодороги Алексеевское – Альметьевск в Татарстане признано лучшим федеральным проектом государственно-частного партнерства в России.

«В государственно-частном партнерстве где-то 70% – капитальный грант. Получается, что мы добиваем реализацию инвестпроекта за бюджетные деньги деньгами инвестора. Без 70% денег из бюджета эта финмодель не работает, человек не сможет на этом заработать. Когда я прихожу к Рустаму Нургалиевичу [Минниханову, Раису РТ] с этим вопросом, он говорит: “А зачем они тогда вообще нужны, что бы они еще на нас зарабатывали? Мы сами за свой счет все сделаем. Зачем тогда нам инвесторы здесь нужны?”», – поделилась Минуллина.

Она добавила, что по концессионным соглашениям, которые регулирует уже другой федеральный закон, тоже есть вопросы. «Это вопрос возврата. Мы в здравоохранении хоть какой-то прорыв сделали, потому что есть ОМС. Через систему ОМС мы можем сделать возврат, и нам это помогает. А по другим направлениям нет такого», – уточнила глава АИР.

Больше всего помимо Казани и «Алабуги» инвесторов также интересуют районы, которые находятся вблизи Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кто откажется поставить производство, если ты точно знаешь, что будет сбыт»

Не прижились пока в Татарстане офсетные контракты. В республике в отличие от других российских регионов не заключено ни одной такой сделки, отметила Минуллина.

«Офсетные контракты – создание производства под гарантированный сбыт продукции. То есть должны покупать по контракту, которые работают до десяти лет. А бюджет принимаем на три года. Уже разрыв. Система тоже очень сложная. Нашим предпринимателям это интересно. Естественно, кто откажется поставить производство, если ты точно знаешь, что будет сбыт», – подчеркнула глава АИР.

В качестве примера она привела ситуацию, когда депутат хотел производить медицинские тазобедренные протезы по офсетному контракту. Но в Минздраве РТ не захотели.

«Мы на восемь лет подпишем контракт и должны будем ставить его протезы. Например, через три года появится новая технология, когда можно будет кремом намазать и там все само срастется. А мы своих людей будем лечить старыми протезами», – пояснила Минуллина причину.

По мнению Минуллиной, необходимо принять республиканскую программу, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочей силы Фото: gossov.tatarstan.ru

«У нас экономический рост слишком стремительный для нашего рынка труда»

Самая главная проблема, которая сейчас есть у инвесторов, – высокая ключевая ставка. «При такой ставке легче вклад сделать и сидеть ждать. А мы им говорим про инвестиционное развитие», – заявила Минуллина.

Еще одна проблема, по ее словам, связана с дефицитом специалистов. «У нас безработица менее 1%. В ряде районов – 0,14–0,15%. У нас экономический рост слишком стремительный для нашего рынка труда. Мы себя в ближайшее время обеспечить кадрами уже не сможем, тем более новых инвесторов. Потому что каждый новый инвестор меня спрашивает: “Где я при такой безработице найду людей?”», – заметила руководитель АИР.

Кроме того, в республике есть проблема с маятниковой миграцией и ограничением по квотам для обучения иностранцев.

По мнению Минуллиной, необходимо принять республиканскую программу, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочей силы. Такая программа должна быть направлена на предотвращение оттока населения, вовлечение в экономику новых возрастных категорий, например пенсионеров. Кроме того, нужно развивать инклюзивное образование и создавать условия для работы людей с ОВЗ, создавать образовательные программы по переквалификации и программы по уходу за младенцами.

Она добавила, что сейчас нет программы, которая бы позволила строить арендное жилье, чтобы переманивать людей из других городов.

«Роботизация, конечно, красиво звучит, но когда ты находишься на предприятии, то знаешь, сколько стоит робот, сколько стоит его обслуживание. Тут уже немного крылья подрезаны, потому что это очень дорого. Это все красиво выглядит, но на деле это очень дорогая история», – сказала Минуллина.

Булат Тимербаев: «Самая главная проблема у курируемых парков – отсутствие готовых производственных помещений для размещения резидентов» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Не только новые резиденты не приходят, но еще и уходят»

Агентство инвестиционного развития Татарстана курирует деятельность 17 частных промышленных парков. Суммарно в них работает около 114 резидентов, представляющих малый и средний.

«Самая главная проблема у курируемых парков – отсутствие готовых производственных помещений для размещения резидентов. Несмотря на это, собственными силами управляющих компаний медленными темпами строятся помещения и проводится капремонт помещений. Это дает увеличение заполняемости промпарков. Так, за 2021-2024 годы средняя заполняемость увеличилась до 50,3% с учетом земли и готового производственного помещения», – рассказал генеральный директор АО «Проекты Татарстана» Булат Тимербаев.

Он отметил, что большинство этих промпарков по факту не являются успешной площадкой для локализации субъектов малого и среднего бизнеса из-за отсутствия инженерной инфраструктуры. Для этого дополнительно требуются значительные финансовые вложения.

«В основном всем требуется асфальтирование территории. Например, в Чистопольском и Альметьевском районах в промпарках есть резиденты, которые работают в том числе со стеклом. В Альметьевске это беда для промпарка. У них огромная партия стекла из Москвы доезжает до Казани в целом виде, а заезжает в промпарк и стекло разбивается», – подчеркнул Тимербаев.

«Не только новые резиденты не приходят, но еще и уходят. Я просила, почему уменьшилось количество резидентов. А у них стекольное производство, дорога вся разбитая. И вся продукция просто бьется. То есть это не просто им хочется ехать по красивому ровному асфальту, а влияет на финансовую деятельность предприятий», – добавила Минуллина.