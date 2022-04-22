Где взять самый выгодный автокредит?

Когда не хватает средств на покупку автомобиля, многие обращаются в банк. В финансовом учреждении можно взять автокредит без первоначального взноса и поручителя. Заемщику не нужно предоставлять справки о доходах или оформлять каско. Чтобы получить кредит, возраст заемщика должен быть от 18 до 70 лет. Он должен быть гражданином РФ, иметь постоянную или временную регистрацию. Из документов достаточно предоставить только водительское удостоверение или паспорт.

В чем преимущества автокредита?

Автокредитование является самым выгодным целевым займом для покупки транспортного средства. Клиент имеет возможность приобрести автомобиль под низкий процент — от 14,9% — сроком до 5 лет. Купить можно не только новую машину в салоне, но и подержанный автомобиль. К транспортному средству банк предъявляет определенные требования. Машина не должна находиться в угоне или залоге. Банк не может оформить автомобиль старше 18 лет и после дорожно-транспортных происшествий при замене основных элементов. Машину разрешается приобретать только для личного пользования. Она должна быть легковой категории В, так как грузовой транспорт не включен в программу кредитования. На протяжении всего срока займа машину необходимо поддерживать в исправном состоянии и не вносить серьезных конструктивных изменений, например менять двигатель. При использовании автомобиля в коммерческих целях происходит быстрое изнашивание транспорта.

Достоинства автокредита:

• Оформление заявки онлайн.

• Возможность выбора машины для покупки.

• Автомобиль остается в собственности клиента.

• Не требуется большого количества документов.

• Быстрое решение по выдаче займа.

Какие особенности есть у автокредита?

При получении займа клиенту необходимо до начала второго внесения платежа приобрести автомобиль. После покупки машины нужно предоставить банку копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Заемщик может пользоваться автомобилем, но на него накладывается обременение. Машину нельзя продать, подарить или обменять. При оформлении кредита банк выдает клиенту в подарок карту автовладельца с кэшбэком до 10%.

Как оформить автокредит?

Для оформления кредита необходимо зайти на сайт банка и заполнить электронную заявку. В ней следует указать контактную информацию, нужную сумму и срок погашения кредита. После одобрения заявки сотрудник банка доставит карту с деньгами и договор для подписания.