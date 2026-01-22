«Где побеждает любовь»: в Казани открылись фотовыставки о фронтовиках и семьях

Сразу три фотовыставки, посвященные участникам Великой Отечественной войны, семьям и детям, открылись сегодня в Казани до начала итоговой коллегии Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Где побеждает любовь» – фотовыставка с таким романтичным названием посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает 45 стендов.

«Это истории семей 53 фронтовиков. В их числе – Герой Советского Союза Якупов Николай Якупович из Тукаевского района, два фронтовика, Закиров Мухамет Закирович из Сабинского района и Галиев Файзи Ахметович из Атнинского района, награжденные высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина. Еще 14 участников проекта – долгожители, ветеранам от 99 до 104 лет», – рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС.

В числе героев фотовыставки есть многопоколенные семьи. Например, у фронтовика Котдуса Гарифовича Мулюкова восемь детей, 47 внуков и 84 правнука – в общей сложности семья состоит из 131 человека. В течение года фотовыставка выставлялась во время различных значимых мероприятий, а также в детских лагерях и домах культуры республики.

На выставке Совета матерей Татарстана «Больше рожать – здорово жить» представлены десять фотокартин, на которых запечатлены пары, ожидающие рождения малышей. Все они – участники проекта «Больше рожать – здорово жить. Идем за вторым», который проходил в 2025 году и объединил тысячи будущих родителей. Инициатива была призвана укрепить психофизическое здоровье будущих мам, а также семейные отношения.

Третья фотовыставка называется «Дети – будущее республики», ее автор – Елена Росси.