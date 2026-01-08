«Где логика?»: Канчельскис предрек продолжение проблем в «Спартаке» при Карседо

Фото: ФК "Спартак"

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис резко раскритиковал решение руководства московского «Спартака» назначить Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером.

В своем комментарии экс-футболист заявил, что в клубе сохраняется хаос, а кадровые решения не поддаются логике. По его мнению, приглашение испанского специалиста из кипрского «Пафоса» не выглядит обоснованным шагом для команды уровня «Спартака».

«Спартак» — это уникальная команда. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике... Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса»… Где логика? Не вижу», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Он также посоветовал клубу сначала стабилизировать ситуацию с временным тренером до конца сезона, а затем уже искать постоянного кандидата. По словам экс-футболиста, главными пострадавшими от решений руководства являются болельщики, которые вынуждены каждый год переживать за результаты команды. Канчельскис выразил мнение, что, пока в клубе работают «нефутбольные люди», «Спартак» продолжит бороться лишь за места в середине таблицы, а не за чемпионский титул.