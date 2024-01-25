Где и чему вам стоит поучиться уже сейчас — тест для смелых и дальновидных

Фото: пресс-служба Tele2

Тренд на второе и третье высшее образование, новую специальность и радикальную смену профессии крепчает. Все больше встречаем студентов в возрасте от 30 до 50. Не пора ли на учебу? В день студентов вместе с Tele2 подготовили тест, который подскажет, студентом какого факультета вы могли бы стать сейчас? Его кстати легко пройти без предварительной подготовки.

Взрослым студентом быть прекрасно: видите цель, не видите препятствий. Сделать упор на одно дело и развиваться в его рамках или получать знания из разных областей, или выбрать оба варианта? Какими бы ни были ваши цели, современные технологии и продукты помогут в их достижении. Так, подписка Mixx для абонентов всех мобильных операторов объединяет пользу и развлечения, дополнительный объем мобильного интернета, доступ в Литрес, Wink, VK музыку, а еще антивирус Kaspersky Standard, который можно использовать для защиты смартфона, компьютера и планшета сразу, и облако на mail.ru на 128 ГБ. И что важно, есть пробный бесплатный период, чтобы утвердиться в своем выборе. Если бы все решения были такими простыми. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»