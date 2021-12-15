«Где эти люди, где наши специалисты?»: Минниханов на Совбезе РТ поднял тему утечки кадров

Предприятия РТ в ближайшие семь лет будут все больше нуждаться в дополнительных рабочих кадрах. Дефицит в этой отрасли вызван ростом требований к квалификации выпускников, а также несовпадением профнавыков молодежи с их зарплатными ожиданиями. Решение этой проблемы требует тщательного анализа в профильных министерствах, ведомствах и на самих предприятиях. Об этом на заседании Совета безопасности республики заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что в современных условиях обеспечение рабочими кадрами предприятий становится вопросом первостепенной важности. На сегодняшний день экономика развивается в условиях глобализации, внедрения цифровых технологий и роботизированных систем. Все это требует нового уровня подготовки рабочих и инженерных кадров.

«На рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: при общем сокращении рабочих мест предприятия продолжают испытывать дефицит рабочей силы. В том числе потому, что выросли общие требования к квалификации сотрудников. Сложилось серьезное противоречие между запросами молодежи и тем, что она сама может предложить в плане профессиональных компетенций», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что по оценкам промышленных предприятий, половина выпускников со средним профессиональным образованием получают крайне низкий уровень квалификации, в итоге они не готовы работать на реальном производстве. К тому же, на все перечисленные вопросы накладывается еще один негативный фактор – демографический.

«Согласно прогнозам Минтруда РТ на 2022-2028 годы, потребность в подготовке специалистов на следующий год растет в системе профессионального образования на 22%, в системе высшего образования на 37%. Дополнительная потребность на следующие 7 лет связана с открытием новых производств и развитием действующих. Она составляет 27,7 тыс. человек и увеличилась на 40%», – сообщил Рустам Минниханов.

По его словам, наибольшую потребность в новых квалифицированных кадрах заявил Минпромторг РТ. Минниханов призвал профильные ведомства отнестись к озвученным кадровым тенденциям с повышенным вниманием и дополнительно проанализировать имеющиеся цифры по потребностям предприятий в персонале.

«Где мы их будем готовить, откуда мы будем восполнять потребности. Как у нас идет трудоустройство [выпускников профессиональных учебных заведений]? Мы их готовим, готовим, большое количество учебных заведений – и где в итоге все эти люди, где наши специалисты?» – обратился Президент РТ к участникам совещания.

В заключение своей речи он также обратил внимание на другую сторону вопроса, связанную с зарплатными возможностями предприятий республики.

«Способны ли предприятия реального сектора экономики дать соответствующую оплату? Этот вопрос тоже присутствует на сегодняшний день. Мы это обсуждали со специалистами, без повышения заработной платы также невозможно обеспечить существующие запросы по специалистам. Все должно быть сбалансировано», – заключил Рустам Минниханов.

