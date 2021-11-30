«А бриллианты-то где?»: в Казани судят московского бизнесмена за кражу ювелирки на 25 млн

К логическому завершению близится трехлетий процесс по делу московского ювелирного бизнесмена. Следствие считает, что мужчина похитил у поставщиков драгоценности на 25 миллионов рублей, при этом большую их часть – у казанской фирмы. Сам москвич свою вину отрицает, его версия – в репортаже ИА «Татар-информ».

Игорь Кругляков взял у поставщиков на реализацию драгоценности и обещал им проценты с выручки. Но поставщики в итоге никаких денег не увидели

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Дело москвича ушло в казанский суд

25 миллионов рублей – в такую сумму следствие оценило ущерб по делу московского ювелирного бизнесмена Игоря Круглякова. Эти деньги мужчина задолжал своим поставщикам – бизнесмен взял у них на реализацию драгоценности и обещал им проценты с выручки. Но поставщики в итоге никаких денег не увидели.

«Все произошло в период с 2015-го по 2017-й год. На тот момент Кругляков занимал должность руководителя сразу в трех московских фирмах. На данный момент он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», – рассказал гособвинитель по делу.

Фирма Круглякова существовала на рынке долгие годы. За это время москвич открыл по России несколько офисов и ювелирных магазинов, в том числе и в Казани, и завоевал доверие других предпринимателей.

Следствие считает, что мужчина похитил у поставщиков драгоценности на 25 миллионов рублей Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

К 2017 году в числе обманутых поставщиков оказались сразу несколько фирм. Самый крупный ущерб был причинен казанским поставщикам, у них, как следует из материалов дела, Кругляков похитил почти 20 миллионов рублей. Поняв, что деньги, как и товар, попросту растворились, поставщики обратились в полицию. Следствие уверено, что ювелирными украшениями Кругляков «распорядился по собственному усмотрению», вот только как именно – продал, а деньги сложил в свой карман или сложил в сейф под замок, пока непонятно.

В 2019 году москвич оказался на скамье подсудимых в Вахитовском районном суде Казани.

Как решил съездить в Латвию, а попал в СИЗО

Застать Круглякова полицейским удалось именно в казанском офисе. Тогда мужчина заверил, что скрываться никуда не будет, суд оставил его под подпиской о невыезде. До недавнего времени. Как выяснилось, москвич нарушил условия, Вахитовский районный суд Казани изменил меру пресечения на более суровую – его отправили в СИЗО.

Фирма Круглякова существовала на рынке долгие годы. За это время москвич открыл по России несколько офисов и ювелирных магазинов, в том числе и в Казани Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Поводом для этого стала поездка в Латвию, куда подсудимый отправился повидать семью.

«Несколько лет мне были разрешены поездки в Латвию. С 2014 года у меня там проживает семья. Раз в полгода я просил суд предоставить мне возможность видеться с ними, эти ходатайства мне удовлетворяли. Сначала я летал самолетом, а из-за коронавирусных ограничений в этот раз мне пришлось добираться наземным транспортом, через Беларусь. В итоге меня перехватили и отправили в СИЗО», – объяснился с журналистами Кругляков.

По словам его адвоката, у него на руках есть все необходимые документы, разрешающие вылет за границу. В дальнейшем он собирается оспаривать решение Вахитовского суда.

По словам его адвоката, у Круглякова на руках есть все необходимые документы, разрешающие вылет за границу Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют»

Обвинение в мошенничестве не что иное, как попытки оказать давление, считает Кругляков. Он считает, что причиной всему – споры, которые возникли когда-то между ним и поставщиками, разрешить их пытались в арбитражном суде, но безрезультатно.

«Я не считаю себя виновным. Мне не понятна суть предъявленных мне обвинений. После споров в арбитражном суде и возбуждения уголовного дела меня отстранили от руководства компаний, я даже не могу рассказать вам что-то по делу», – высказался подсудимый.

Совсем скоро суд должен выслушать последних, ключевых свидетелей по делу. После этого Круглякову будет вынесен приговор. К слову, если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.