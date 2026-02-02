Закон об обязательной удаленке во время сезонных эпидемий не будет принят – депутат

Принудительного закона, обязывающего всех работодателей переводить сотрудников на удалённый режим работы во время сезонных эпидемий, скорее всего, принято не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас у работодателей есть такая возможность - переводить своих сотрудников на удаленку, если они посчитают это необходимым», — отметил парламентарий. Он уточнил, что это решение не касается экстренных служб, но в целом работодатели могут принимать его самостоятельно, сохраняя все обязательства перед сотрудниками.

Отвечая на вопрос о возможных убытках для бизнеса, юрист подчеркнул, что проблем возникнуть не должно, если обе стороны согласны. «Если работодатель готов переводить на удаленку, а работник готов работать на удаленке, я думаю, что никаких подводных камней здесь нет, если это предусмотрено их трудовым договором», – пояснил Леонов.

Что касается вероятности появления отдельного закона об обязательном переходе на дистанционный формат в период массовых заболеваний, эксперт счёл ее маловероятной. «Я думаю, что обязательно такого закона не будет, потому что каждая ситуация имеет свои особенности. И крайне сложно законодателю сформулировать все те нюансы, которые могут сопровождать вот такое развитие событий», – резюмировал он.

Напомним, в Госдуме призвали переводить сотрудников на удаленку во время сезонных эпидемий.