ГД рассмотрит закон о включении службы добровольцев СВО в выслугу лет до конца сессии

Госдума намерена до завершения осенней сессии рассмотреть законопроект, предусматривающий включение сроков службы в добровольческих формированиях участников СВО в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет. Об этом сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина, передает «РИА Новости».

Законопроект уже направлен в профильный комитет по обороне. Володин подчеркнул, что для депутатов приоритетом остается совершенствование норм, связанных с социальной поддержкой участников спецоперации и их семей.

Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента России. Документ предполагает, что периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях будут учитываться при назначении пенсий за выслугу лет, а выполнение задач в особых условиях – включаться в стаж на льготных условиях.

По словам Володина, в ходе специальной военной операции добровольцы действуют наравне с военнослужащими, обеспечивая безопасность страны и граждан, и при этом рискуют жизнью.

Он отметил, что участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, и назвал справедливым засчитывать службу добровольцев в выслугу лет.