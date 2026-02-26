ГД приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о введении обязательной геномной регистрации для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Ранее она касалась только заключенных, людей под арестом, подозреваемых и родственников пропавших без вести, передает ТАСС.

Теперь геномная регистрация будет обязательной для военных-контрактников, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, бойцов-добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией.

Геномную регистрацию будут проводить во время службы, мобилизации, ЧС, военного положения, военного времени или при отправке за границу для борьбы с терроризмом. При этом Минобороны, Росгвардия и МВД смогут составлять списки подразделений, где такая регистрация не нужна.

Геномные данные будут храниться до достижения лицами возраста 100 лет, а в случае их гибели – до установления личности. Их можно будет удалить по заявлению после увольнения или исключения из добровольческих формирований.

Если закон подпишет глава государства, он вступит в силу через 90 дней после публикации.