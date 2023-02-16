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Официальная хроника 16 февраля 2023 15:48

ГД приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов

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Госдума в заключительном чтении приняла законопроект, который должен защитить русский язык от чрезмерных иностранных заимствований. Документ был внесен в конце октября прошлого года. 

Отмечается, что проект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным».

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Исключением станут только те иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. 

Также теперь будет проводиться обязательная лингвистическая экспертиза проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. 

 

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