Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ГД приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов
Госдума в заключительном чтении приняла законопроект, который должен защитить русский язык от чрезмерных иностранных заимствований. Документ был внесен в конце октября прошлого года.
Отмечается, что проект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным».
Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.
Исключением станут только те иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.
Также теперь будет проводиться обязательная лингвистическая экспертиза проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»