ГД приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла закон, который усиливает ответственность за несообщение в военкомат о переезде. Теперь, если человек сменил место проживания и не сообщил об этом, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Раньше штраф составлял от 1 до 5 тысяч рублей и применялся только в случае переезда на срок более трех месяцев. Теперь это уточнение убрали.

Согласно поправкам, штраф от 10 до 20 тысяч рублей может быть назначен за «несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией».