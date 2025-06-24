news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 июня 2025 15:05

ГД приняла закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Читайте нас в
Телеграм

Госдума приняла закон, который усиливает ответственность за несообщение в военкомат о переезде. Теперь, если человек сменил место проживания и не сообщил об этом, ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Раньше штраф составлял от 1 до 5 тысяч рублей и применялся только в случае переезда на срок более трех месяцев. Теперь это уточнение убрали.

Согласно поправкам, штраф от 10 до 20 тысяч рублей может быть назначен за «несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией».

#Госдума #штрафы #военкомат
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

Трамп отреагировал на пост Медведева о возможной передаче Ирану ЯО

23 июня 2025
День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

23 июня 2025