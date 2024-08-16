Госдума может до конца года рассмотреть отключение монетизации для иноагентов

Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

Государственная Дума РФ в осеннюю сессию может рассмотреть отключение монетизации для лиц, объявленных иностранными агентами, на российских стриминговых сервисах. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн.

При этом парламентарий привел данные проведенного им опроса, согласно которым из более чем 17 тыс. проголосовавших 95% высказались против того, чтобы иноагенты продолжали зарабатывать в России.

«Рассчитываю, что в осеннюю сессию Государственной Думы мы с коллегами обязательно займемся этой проблемой», — заметил депутат.

В качестве примера исполнителей-иноагентов, которым следует отключить монетизацию, Хинштейн привел Noize MC (Ивана Алексеева*), Монеточку (Елизавету Гырдымову*), а также лидеров групп «Би-2» и «Ногу свело!» — Лёву Би-2 (Егора Бортника*) и Максима Покровского* соответственно, которых не назвал по имени.

«Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных — оно может транслироваться/скачиваться и дальше. Вот только роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет», — добавил парламентарий.

Каким образом при подобном развитии событий будет решаться вопрос с авторскими правами, Хинштейн уточнять не стал.

* Признан(а) физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.