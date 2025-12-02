ГБУ «Таткультресурсцентр» стал лучшим домом народного творчества РФ

Фото: © Дмитрий Киселев / «Татар-информ»

ГБУ «Таткультресурсцентр», занимающийся внедрением инноваций и сохранением традиций в сфере культуры, взял первое место в номинации «Информационная деятельность» Всероссийского конкурса «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2025 года».

Состязание было организовано ГРДНТ имени В.Д. Поленова, которому в этом году исполняется 110 лет, вместе с Ассоциациями домов народного творчества РФ и проходило в течение всего 2025 года. Главная цель конкурса –обобщить перспективный опыт методических служб в сфере народного творчества и нематериального культурного наследия.

Соревнование проходило в трех номинациях:

«Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального культурного наследия»;

«Учебно-методическая деятельность»;

«Информационная деятельность».

Первый тур, по итогам которого комиссии определили финалистов, проходил с февраля по сентябрь в федеральных округах. Во втором этапе материалы финалистов оценивали уже федеральные эксперты. Победители конкурса были названы в Москве 25 ноября.

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова – федеральный методический центр поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и нематериального этнокультурного достояния народов Российской Федерации. Он был создан в 1915 году великим русским художником Василием Поленовым и стал отправной точкой в создании государственной системы поддержки народного творчества и любительского искусства.