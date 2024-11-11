ГБУ «Безопасность дорожного движения» выиграло Гран-при фестиваля «Наше время»

Фото: Минмолодежи РТ

Команда ГБУ «Безопасность дорожного движения» стала обладателем Гран-при ежегодного открытого республиканского телефестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Награждение состоялось на гала-концерте фестиваля, сообщили в Минмолодежи РТ.

Конкурсанты выиграли 500 тысяч рублей. Главный приз им вручила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«На мой взгляд, фестиваль „Наше время — Безнен заман“ — это мелодия победы. Сегодня работники предприятий Татарстана выполняют свой долг на передовой, а также оборонный запас на производствах и серьезные задачи, которые стоят перед нашей страной. Тезис Президента России Владимира Путина о том, что во главе всего сегодня человек труда, актуален как никогда», — заявила заместитель Председателя Правительства РТ.

Участие в гала-концерте приняли победители трех зональных этапов.

Как отметил председатель организационного комитета — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, от промышленности во многом зависит жизнь татарстанцев. А мероприятия, подобные фестивалю «Наше время — Безнең заман», помогают молодым специалистам «зарядиться» и проявить себя не только на производстве, но и в творчестве.

«Дорогие участники, спасибо вам огромное за вклад в развитие наших предприятий. Маленькая ваша частичка души делает более живыми компании Татарстана», — подчеркнул министр.

Участниками фестиваля 2024 года стали более 1 тысячи работников 138 предприятий, учреждений и организаций из 33 муниципалитетов республики.

По мнению главы Минмолодежи РТ Рината Садыкова, мероприятие стало настоящим творческим брендом Татарстана. Это и возможность реализовать себя в творчестве, и семейный праздник.

«Важно отметить, что фестиваль проходит в год Научно-технологического развития, а участники — это молодые специалисты, которые формируют устойчивую основу будущего прогрессивного развития страны, создают новое определение „человека труда“ — человека социально ответственного, активного, инициативного, способного созидать в сфере укрепления культуры, мира и взаимопонимания. Работающая молодежь — созидательная сила, способная преобразить мир к лучшему», — заявил глава молодежного ведомства.

Почетный наставник и генеральный продюсер фестиваля «Наше время — Безнең заман» Дмитрий Туманов подчеркнул, что мероприятие успешно воплощает стратегическую государственную задачу по популяризации рабочих профессий, созданию условий для полноценной профессиональной и творческой самореализации молодых специалистов.

Фестиваль учрежден Минмолодежи и Минпромторгом Татарстана. Он проходит при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. За 12 лет его участниками стали порядка 12 тысяч специалистов.