ГБУ «БДД» напомнило о требованиях к объектам придорожного сервиса

Объекты придорожного сервиса функционируют в особых условиях — к ним предъявляются повышенные требования по обеспечению безопасности водителей и пешеходов, соблюдению экологических норм, предоставлению элементарных удобств и организации благоустройства территории. Об этом напоминает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Именно эта организация выдает в Татарстане технические условия на размещение объектов в полосе отвода и придорожной полосе региональных автодорог. Учреждение обследует объекты дорожного и придорожного сервиса. При выявлении недостатков оно добивается их устранения вместе с контрольно-надзорными органами и ГКУ «Главтатдортранс».

Объектами дорожного сервиса являются автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, места отдыха и стоянки транспорта.

С 2023 года прокуроры муниципалитетов РТ выдали собственникам объектов 71 представление о необходимости устранения недостатков. Девятнадцать собственников уже привели объекты в нормативное состояние, а еще 12 работают над этим. Остальные представления пока не исполнены.

Неисполнение представления прокуратуры влечет за собой наложение административного штрафа по статье 17.7 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, должностным лицам — штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, юридическим лицам — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.