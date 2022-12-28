ГБР заявило о задержании одного из богатейших украинцев в Куршевеле

Во Франции по запросу украинских властей задержан миллиардер Константин Жеваго — один из богатейших людей страны. Об этом рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«По запросу следователей удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции»», — сообщила она.

Пресс-служба ГБР в свою очередь отметила, что следователи ведомства подготовили ходатайства о взятии под стражу до получения требования об экстрадиции Жеваго для 38 стран. Совместная работа с правоохранителями других стран продолжалась несколько месяцев.

Предпринимателя задержали накануне, 27 декабря. Сегодня суд города Шамбери может принять решение об «экстрадиционном аресте» Жеваго. Украинская сторона сейчас готовит пакет документов для его экстрадиции.

Олигарх обвиняется в нарушении нескольких статей уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он создал «механизм растраты 113 млн долларов» из средств банка «Финансы и кредит», акционером которого был, в «ущерб интересам государства и вкладчиков банка». Имущество бизнесмена и связанных с ним юридических лиц арестовано.

Жеваго был бенефициаром банка «Финансы и кредит», который входил в десятку крупнейших в стране, но обанкротился к 2015 году. Генеральная прокуратура Украины еще в 2019 году объявила его в международный розыск. Сейчас основным активом бизнесмена является горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК). Миллиардер занимает пятое место (1,4 млрд долларов) в рейтинге богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.

В конце ноября издание «Украинская правда» со ссылкой на источники рассказало, что ГБР Украины пришло с обысками на предприятия Жеваго из-за подозрений в работе в интересах России. Следственные действия также прошли у лиц, которые от имени олигарха ведут хозяйственную деятельность в стране.

По информации издания «РБК-Украина», Бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, связанные с Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 млрд гривен (примерно 270 млн долларов). Кроме того, компания «АвтоКрАЗ», входившая в группу «Финансы и кредит», в ноябре национализировали, а активы предприятия передали в управление Министерства обороны Украины.