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ГБКЗ им. Сайдашева готовится к ежегодному посланию Раиса РТ
В ГБКЗ им. Сайдашева собираются первые гости. Сегодня здесь Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к Государственному Совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики.
На заседание помимо депутатов приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Уже сейчас в фойе концертного зала генеральный директор ТНВ и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов, министр труда РТ Эльмира Зарипова, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, мэр Менделеевска Радмир Беляев, ректор РИИ Рафик Мухаметшин. Общее количество приглашенных — 670 человек.
Во время своего послания Раис Республики поставит задачи перед парламентом нового седьмого созыва и обозначит основные направления развития региона. Послание состоится в рамках второго заседания Госсовета республики VII созыва. С 10 часов утра будет организована теле- и радиотрансляция.
Затем в 12 часов откроется третье заседание республиканского парламента. В его повестку включено 18 вопросов, в том числе 14 республиканских законопроектов, все они будут рассмотрены в первом чтении.
Депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о местном самоуправлении, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и госвласти в области градостроительной деятельности, об информационных системах и информатизации и в Кодекс РТ о муниципальной службе.
Парламентарии также рассмотрят законопроекты об установлении размера понижающего коэффициента для определения дохода налогоплательщика от продажи недвижимости и об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.
Кроме того, в повестку включены вопросы об избрании мировых судей и о назначении главного редактора газеты «Ватаным Татарстан».
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