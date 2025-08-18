Газзаев раскритиковал работу судей в матче «Динамо» - ЦСКА за неназначенный пенальти

Фото: pfc-cska.com

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче пятого тура РПЛ, где «армейцы» победили московское «Динамо» (3:1).

«На мой взгляд, это 11-метровый. Мне показалось, что динамовец попал не по мячу, а по ноге армейцу. Почему это не фол? Но меня возмутило другое! Почему арбитр пять минут пересматривал этот момент? Как же долго! Какая пауза! А зрителям что прикажете делать? Сидеть и ждать? Это, увы, уже говорит о квалификации наших судей. Причем ведущих. Я сейчас не только про московское дерби», – передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в данный момент ЦСКА идет на третьем месте в таблице РПЛ с 11-ю баллами, уступая лишь «Краснодару» (12) и «Локомотиву» (13). «Динамо» же расположилось на 12-й строчке первенства.