Газзаев о Сафонове: Четыре подряд отражённых пенальти - такого в истории ФИФА ещё не было

Фото: rfs.ru

Экс-наставник сборной России по футболу и заслуженный тренер страны Валерий Газзаев высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафононова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» в Бразилии.

«Все мировые средства массовой информации восхищены подвигом Сафонова — иначе это назвать нельзя. Большое достижение в истории всех международных турниров — клубных и среди сборных. Четыре подряд отражённых пенальти — такого в истории ФИФА ещё не было и, думаю, в ближайшее время не будет.

Тем самым Сафонов подтвердил, что является вратарём стартового состава. Приятно, что наш российский футболист так ярко себя проявляет», – сказал Газзаев «Советскому спорту».

Матч «Фламенго» – «ПСЖ» закончился со счетом 1:1. Французский клуб выиграл серию послематчевых пенальти (2:1). 26-летний Матвей Сафонов отразил четыре 11-метровых из пяти и был признан лучшим вратарем встречи.

Межконтинентальный кубок – шестой титул завоеванный Сафоновым в составе «ПСЖ». Ранее с парижским клубом он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Сафонов подписал контракт с парижанами в 2024 году. За это время он провел 21 матч, пропустил 16 голов и девять игр выстоял «на ноль». Соглашение россиянином и клубом действует до 30 июня 2029 года.

Согласно данным портала Трансфермаркет, на сегодняшний день стоимость россиянина оценивается в 15 млн евро.