Газпромбанк впервые опубликовал отчет о деятельности в области устойчивого развития

Газпромбанк опубликовал первый отчет о своей деятельности в области устойчивого развития (ESG) за 2020 год, в котором представил основные достижения, проекты и инициативы, реализованные банком в области социальных, корпоративных и экологических факторов. Информация, представленная в нем, охватывает события 2020 года, предыдущих периодов и прошедшего полугодия 2021 года, что необходимо для понимания существенных аспектов отчета, таких как система управления устойчивым развитием, ответственное инвестирование и финансирование, и других.

Отчет банка об устойчивом развитии соответствует международным стандартам отчетности глобальной инициативы отчетности GRI (Global Reporting Initiative) и прошел независимое внешнее заверение на соответствие данным стандартам. Изложенные в отчете факты также прошли процедуру независимого аудита для обеспечения уверенности читателей в том, что информация, представленная в отчете впервые, корректна и представлена в полной мере. Аудитором выступила KPMG — одна из крупнейших и уважаемых консалтинговых и аудиторских компаний в мире.

«Следование принципам устойчивого развития является одной из самых обширных и приоритетных задач для Газпромбанка. В течение последних лет в банке проделана большая работа в области ESG, поэтому рады представить российскому и международному сообществу наш отчет об устойчивом развитии, в котором описаны подходы и принципы ESG-деятельности банка, а также представлены ключевые события в области ESG и результаты масштабной работы по этому направлению. Уверен, что этот отчет станет одной из визитных карточек Газпромбанка для клиентов, партнеров и инвесторов, в том числе иностранных, а для нас установит планку в области устойчивого развития, которую мы планируем в будущем только повышать», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка, председатель совета по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность банка Алексей Матвеев.

Ранее в банке в рамках деятельности совета по внедрению принципов устойчивого развития был принят ряд документов, регламентирующих деятельность Газпромбанка в области ESG, среди которых политика банка по устойчивому развитию, дорожная карта по внедрению принципов устойчивого развития, частная политика экологической ответственности и кодекс корпоративной этики. На текущий момент стоимость портфеля финансируемых банком проектов, которые приводят к снижению негативного воздействия на окружающую среду, составляет около 200 млрд рублей. Объем инвестиционных проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом составляет более 700 млрд рублей по капитальным затратам.