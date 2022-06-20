Газпромбанк улучшил условия по программам ипотечного кредитования

Газпромбанк увеличил максимальную сумму кредита по программе с господдержкой «Льготная ипотека». Теперь взять ипотечный кредит в офисах Газпромбанка в Татарстане по ставке от 8,3 % можно на сумму до 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При сумме кредита от 6 до 10 млн рублей в Татарстане ставка составит от 8,9% годовых. Подать заявку на ипотеку можно с минимальным пакетом документов», — говорится в сообщении.

Газпромбанк также увеличил максимальный срок кредита до 25 лет по программам: «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на новостройку», «Ипотека на дом», «Приобретение квартир по программе реновации», «Рефинансирование ипотеки». Важная деталь: при отсутствии личного страхования предусмотрено увеличение ставки на 1%.

Ранее Газпромбанк снизил ставки по всем ипотечным программам. Подробнее с условиями ипотечных кредитов Газпромбанка можно ознакомиться на сайте.