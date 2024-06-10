Газпромбанк стал партнером одной из крупнейших агрокомпаний Татарстана

На полях ПМЭФ-2024 дан старт сотрудничеству между Газпромбанком и одним из крупнейших агропромышленных холдингов Республики Татарстан – «Ак Барс Холдинг». Документ подписан заместителем Председателя Правления Газпромбанка Алексеем Белоусом и генеральным директором АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым.

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Соглашение предполагает комплексное сотрудничество в области финансирования инвестиционной программы и текущей финансово-хозяйственной деятельности холдинга, в том числе в рамках льготных программ поддержки Министерства сельского хозяйства РФ, а также развитие сотрудничества по широкой линейке банковских продуктов.

«Агропромышленный сектор экономики России на протяжении многих лет остается в фокусе внимания Газпромбанка, являясь одним из приоритетных направлений кредитования. В Банке сформирована профессиональная команда, накоплены широкие компетенции, что дает возможность предлагать компаниям отрасли комплексные, сложноструктурированные продукты для решения самых важных задач и реализации самых амбициозных планов. Считаю, что совместно с «Ак Барс Холдингом» мы сможем разработать необходимые механизмы и предложить именно тот инструментарий Банка, который в достаточной степени будут способствовать динамичному развитию бизнеса холдинга. Подписанное же соглашение создаст основу для нашего взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочного партнерства», – отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Фото: пресс-служба Газпромбанка

«Холдинговая компания «Ак Барс» отметила в прошлом году четверть века со дня своего основания. Сегодня она признана одной из системообразующих компаний России. Агропромышленный комплекс «Ак Барс Холдинга» объединяет все звенья аграрной цепочки, от сырьевой платформы до переработки. Надеюсь, что с помощью Газпромбанка нам удастся реализовать несколько значимых инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. Подписанное соглашение даст возможность закрепить долгосрочное сотрудничество на 15-летний период и будет способствовать дальнейшему развитию группы на взаимовыгодной основе», – прокомментировал генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров.

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